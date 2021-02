Robert Kubica s'engage avec le team belge WRT en endurance

Fin janvier, l'équipe belge WRT était confirmée parmi les engagés pour la saison 2021 du championnat du monde d'endurance (FIA WEC).

Cette présence dans la catégorie LMP2 avec un châssis Oreca 07 sera couplée à un programme en ELMS (European Le Mans Series), qui débutera à Barcelone le 18 avril prochain et comportera six épreuves (dont un passage par le mythique tracé de Spa-Francorchamps le 19 septembre).

Le team belge de Vincent Vosse et Yves Weerts est parvenu à associer Robert Kubica à cet engagement. Le Polonais de 36 ans, ex-pilote de Formule 1 (une victoire, en 2008 au Canada... où il avait été victime d'un terrible crash un an plus tôt) et en WRC (une trentaine d'épreuves), possède une grosse expérience.

"Je suis très heureux de rejoindre le team WRT. C'est un nouveau chapitre dans ma carrière et un nouveau défi pour l'équipe aussi. On va découvrir plein de choses ensemble dans un championnat compétitive rempli de pilotes talentueux. Il s'agira de ma première saison complète en endurance. Partager une voiture avec des équipiers, un challenge que j'ai découvert à Daytona il y a quelques jours. Je suis impatient de débuter avec l'équipe, à l'usine et sur les circuits. Ce projet est très motivant, je remercie chaleureusement Vincent. Il a rendu ceci possible", a indiqué Kubica dans un communiqué.

Notons que le Polonais reste pilote réserve au sein du team Alfa Romeo en F1.