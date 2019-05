Nouvelle victoire en GTLM pour Laurens Vanthoor à Mid-Ohio

Le Belge Laurens Vanthoor (Porsche) s'est imposé en GTLM ce dimanche avec son équipier Earl Bamber (N-Z) dans la 4e manche de l'IMSA, le championnat d'endurance nord-américain, sur le circuit de Mid-Ohio, à Lexington, aux États-Unis.

L'IMSA, le championnat d'endurance nord-américain, se déplaçait sur le circuit de Mid-Ohio, aux États-Unis, pour la quatrième manche du championnat. Arrivé en leader de la catégorie GTLM avec son équipier néo-zélandais Earl Bamber, le Belge Laurens Vanthoor (Porsche) s'est de nouveau imposé après avoir déjà gagné la manche précédente à Long Beach, en Californie.

Après avoir réalisé le deuxième temps en qualifications, Laurens Vanthoor a maintenu sa position tout au long de son relais. Chargé de terminer cette course de 2 heures 40, Earl Bamber a pris la tête et n'a pas tremblé au moment de la seule neutralisation pour garder l'avantage. Le duo Vanthoor/Bamber s'impose dans la catégorie GTLM avec deux secondes d'avance sur la Corvette de Jan Magnussen/Antonio Garcia (Dan/Esp) et quatre sur la Porsche de Nick Tandy/Patrick Pilet (G-B/Fra).

Une victoire qui leur permet de renforcer leur leadership au championnat avec 7 points d'avance sur le duo Magnussen/Garcia et 9 pts sur l'équipage Tandy/Pilet. Laurens Vanthoor et Earl Bamber avaient déjà gagné la catégorie à Mid-Ohio en 2018. La course a été remportée au classement général par l'Acura de l'ancien pilote colombien de Formule 1 Juan Pablo Montoya et son équipier américain Dane Cameron.

La prochaine manche de l'IMSA avec les GTLM (toutes les catégories ne sont pas toujours présentes à chaque épreuve, ndlr) aura lieu à Watkins-Glen, pour les 6 heures, le 30 juin.