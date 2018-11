Norris annonce la présence d'Alonso... aux 25h VW Fun Cup 2019

Dimanche, pour son ultime rendez-vous de la saison 2018, le GP d'Abu Dhabi, la Formule 1 va sans doute dire adieu à Fernando Alonso. A 37 ans, le double champion du monde quitte McLaren après quatre saisons extrêmement décevantes, marquées par 30 abandons en 76 courses.

"Abu Dhabi sera certainement une course très émouvante pour moi, car ce sera la fin d'une longue et heureuse carrière de 17 ans en F1. Le moment est venu pour moi de passer à autre chose", a-t-il précisé. La dernière victoire d'Alonso, qui compte 32 succès, remonte à mai 2013 à Barcelone, avec Ferrari.

L'Espagnol complète par ailleurs son programme pour 2019 : il poursuivra son engagement en WEC avec Toyota et s'alignera à nouveau sur les 500 miles d'Indianapolis. Il n'a pas caché sa quête de la "Triple Couronne", une récompense honorifique conquise par celui qui remporte le GP F1 de Monaco, les 24h du Mans et les 500 miles d'Indianapolis. Seule la troisième course manque au palmarès d'Alonso.

Pour charrier le pilote de 37 ans, Lando Norris, élément réserviste chez McLaren, a écrit sur son compte Instagram qu'Alonso allait aussi participer aux 25h VW Fun Cup en 2019, sur le tracé de Spa-Francorchamps, et qu'il était prêt à prendre le volant avec l'Espagnol. Qui sait, la boutade se réalisera peut-être un jour au vu de l'appétit automobile d'Alonso.