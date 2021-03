Nigel Bailly aux 24 Heures du Mans : "Montrer au monde entier ce dont une personne à mobilité réduite est capable"

"C'est vrai que c'est un programme sacrément chargé !, développe Nigel Bailly. Normalement, dix courses figurent à mon programme, et non des moindres, puisqu'il s'agit de courses d'endurance. Sur les 24 Heures du Mans et, en guise de préparation, les épreuves d'ELMS qui se disputeront à Barcelone et en Autriche, je ferai partie de la filière qui a été lancée par Frédéric Sausset, qui est quadri amputé et qui a participé aux 24 Heures du Mans en 2016. Après cela, il a décidé de lancer une filière pour donner la chance à des personnes en situation de handicap de réaliser un exploit sportif, c'est-à-dire participer aux 24 Heures du Mans. J'aurai pour coéquipiers un pilote à mobilité réduite (le Japonais Takuma Aoki), et un pilote dit "valide". En général, les voitures sont adaptées de manière "hybride" : une personne à mobilité réduite va piloter avec les adaptations (l'accélérateur au niveau du volant, le frein se situe sur un levier à droite du pilote...), alors que pour un pilote valide, il suffit d'appuyer sur un bouton pour switcher vers une configuration classique et récupérer l'accélérateur au niveau du pied. Ces systèmes mis au point n'altèrent en rien le pilotage d'un pilote valide."

Quelques mois plus tard, Nigel Bailly, toujours membre de la filière Frédéric Sausset by SRT 41 dont l'objectif est de mener des pilotes porteurs d'un handicap physique aux 24 Heures du Mans (il est paraplégique depuis un accident de motocross à l'âge de 14 ans), n'a rien perdu de son enthousiasme et est plus déterminé que jamais à réaliser son rêve : devenir cette année le 105ème pilote belge à prendre le départ des 24 Heures du Mans.

Le coup d'envoi de l'édition 2020 des 24 Heures du Mans, Nigel Bailly l'a vécu depuis les locaux de la RTBF. Quelques mois plus tard, le membre de la filière Frédéric Sausset by SRT 41 dont l'objectif est de mener des pilotes atteints d'un handicap physique aux 24 Heures du Mans (il est paraplégique depuis un accident de motocross à l'âge de 14 ans) n'a rien perdu de son enthousiasme et est plus déterminé que jamais à réaliser son rêve : devenir cette année le 105ème pilote belge à prendre le départ des 24 Heures du Mans.

Nigel Bailly aux 24 Heures du Mans : "Montrer au monde entier ce dont une personne à mobilité... Le coup d'envoi de l'édition 2020 des 24 Heures du Mans, Nigel Bailly l'a vécu depuis les locaux de la RTBF. Quelques mois plus tard, le membre de la filière Frédéric Sausset by SRT 41 dont l'objectif est de mener des pilotes atteints d'un handicap physique aux 24 Heures du Mans (il est paraplégique depuis un accident de motocross à l'âge de 14 ans) n'a rien perdu de son enthousiasme et est plus déterminé que jamais à réaliser son rêve : devenir cette année le 105ème pilote belge à prendre le départ des 24 Heures du Mans.

La LMP2 de Nigel Bailly © Filière Frédéric Sausset

Né en 1989 - "et ce sera la... 89ème édition des 24 Heures du Mans !", sourit-il, Nigel Bailly s'apprête donc à vivre le plus grand moment de sa carrière sportive en juin prochain... sauf si l'épreuve est décalée en août pour permettre au public de venir en nombre dans la Sarthe.

"Les 24 Heures du Mans, c'est le Graal du sport automobile, c'est une fierté pour tout pilote d'y participer, reprend le pilote de 31 ans. C'est jouissif, grandiose ! Le Mans est une course qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité. Le plus important est de franchir la ligne d'arrivée, on n'a pas la prétention d'y aller pour faire un résultat. Ce n'est pas le but premier, même si nous restons des compétiteurs et que nous avons envie de bien figurer dans le classement. On a encore beaucoup de travail et beaucoup de choses à apprendre et à découvrir avant d'y être, mais on n'attend que ça ! Frédéric Sausset a pris la bonne décision en reportant ce projet à 2021 : avec la pandémie, nous n'aurions pas pu être prêts à temps en 2020, il y avait trop d'inconnues. On a pu se préparer physiquement plus longuement, et on n'avait pas de recul suffisant sur la situation sanitaire."

Grâce à l'aura des 24 Heures du Mans, la participation d'un équipage constitué de deux pilotes à mobilité réduite et d'un pilote dit "valide" aura à coup sûr un impact médiatique qui dépassera les frontières de la France ou de la Belgique.

"Le message le plus important, c'est de montrer au monde entier qu'on est capable de faire de belles choses malgré une situation qui est un peu compliquée, qui n'est pas facile au quotidien, et de repousser ses limites, conclut Nigel Bailly. Et surtout, de montrer que quand on a des rêves, qu'il est possible de tout mettre en placer pour toucher du doigt ses plus grands rêves. C'est l'objectif : montrer au monde entier qu'on est capable de le faire, et que ce n'est pas parce que nous sommes des personnes à mobilité réduite qu'on ne peut pas être pris au sérieux ou qu'on ne peut pas être sur la même grille de départ que des pilotes dits valides. On veut faire passer un message positif."