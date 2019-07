Maxime Martin abandonne, les 24H longuement neutralisées après deux grosses sorties - © RTBF

Les 24H longuement neutralisées après deux grosses sorties - 24 Heures de Spa-Francorchamps -... Après six heures de course marquées par de nombreuses interruptions (safety car, full course yellow...) causées, notamment, par quelques sorties de route qui ont nécessité diverses interventions pour maintenir les standards de sécurité intacts, les prétendants à la victoire restent nombreux.