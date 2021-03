Les 24 Heures du Mans, qui ne veulent plus de huis clos, reportées à fin août

WEC 24H du Mans 2020 : Victoire de la Toyota n°8 - WEC Saison 2019-2020 - 22/09/2020 Toyota a remporté dimanche sa troisième victoire consécutive aux 24 Heures du Mans grâce à l'équipage composé de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley. La deuxième place va à la Rebellion de Norman Nato, Bruno Senna et Gustavo Menezes qui devance l'autre Toyota de Kamui Kobayashi, Mike Conway et Jose Maria Lopez. Le constructeur japonais n'a jamais été inquiété lors de cette 88e édition en dépit des problèmes rencontrés par l'une de ses voitures à la mi-course.