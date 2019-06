24 Heures du Mans 2019 : les meilleurs moments entre 19h et 21h - Moteurs - 15/06/2019 Les 61 voitures au départ de la 87e édition des 24 heures du Mans qui a été donné à 15h samedi s'est élancé sous un temps couvert mais sec, les Toyota partant favorites après avoir réalisé les meilleurs temps aux essais. Le champion de monde de F1 Fernando Alonso va viser un deuxième succès consécutif pour se consoler d'avoir échoué à se qualifier pour les 500 miles d'Indianapolis dans sa quête de la "Triple Couronne" (championnat du monde de F1, 24 Heures du Mans, Indy). Il ne reviendra pas dans la Sarthe l'an prochain pour se tourner vers d'autres épreuves, probablement le rallye Dakar. Avec ses coéquipiers, le Suisse Sébastien Buemi et le Japonais Kazuki Nakajima, il va trouver sur sa route la voiture soeur du Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et de l'Argentin Jose-Maria Lopez qui partira de la pole position.