Le team solidaire Kart 48 à nouveau aux 24h 2CV - C1

En 2016, Kart 48 voyait le jour au profit de CAP48. Le team sports moteurs composé de pilotes handicapés et de pilotes valides, dont quelques célébrités, s'engage sur des courses de karting et de voitures avec un objectif solidaire : récolter des fonds au profit des personnes handicapées !

Pour sa quatrième édition, le team bénévole vise à dépasser les 25.000 euros. Deux événements majeurs déjà bouclés avec succès (les 25h VW Fun Cup et les 24h karting de Spa-Francorchamps), il reste à l'équipe à terminer son année avec les 24h 2chevaux, la dernière course de la saison sur notre territoire (26 et 27 octobre). Pour la 35ème édition de cette mythique course, qui accueille également des C1, Kart 48 s'alignera avec deux bolides grâce à la collaboration avec le LVR Racing Team.

L'équipe sera articulée autour de deux PMR, Lionel Vandercam et Christophe D'Elia, ainsi qu'autour du comédien Charlie Dupont. Ils seront notamment accompagnés par des proches du projet bénévole (Ludovic Chèvremont, régulièrement team manager du team, et John Culliford) et par des pilotes jeunes et prometteurs (Nygel Verhaeren, Paul Theysgens et Thomas Dejaegere).

Il s'agit de la troisième participation du team Kart 48 à cette course. Notons, en guise de conclusion, que la discipline choisie pour boucler la saison représente la catégorie la plus abordable du sport automobile en Belgique. Le peloton sera constitué d'environ 140 autos et sera à suivre en direct vidéo sur RTBF Auvio dès ce samedi 17h00.

Plus d'infos : www.facebook.com/kart48