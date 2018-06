Le grand retour de CAP48, par l'intermédiaire de Kart48, aux 25h VW Fun Cup

Un grand retour sur les mythiques 25h VW Fun Cup s’annonce cette année pour CAP48. L’opération de solidarité de la RTBF avait déjà brillé sur la plus longue course du monde entre 2006 et 2011. Elle revient en force grâce au team Kart 48, mené par Maxime Berger, journaliste sportif à la RTBF. Une participation rendue possible grâce au soutien de Volkswagen Belgique et de Kronos Events, organisateur de la course.

En 2016, Kart 48 voyait le jour au profit de CAP48. Un team sports-moteurs composé de pilotes handicapés et de célébrités s'engage sur des courses de karting et de voitures avec un objectif solidaire : récolter des fonds au profit des personnes handicapées !

Pour sa troisième édition, le team bénévole Kart 48 vise à récolter la somme de 15.000 euros, et ce par l'intermédiaire d'une course de karting et de deux courses automobiles. A savoir, les 24h karting de Spa-Francorchamps (1-2 septembre), les 24h 2chevaux (6-7 octobre) et, pour débuter la saison, les 25h VW Fun Cup (7-8 juillet) !

A cette occasion, c'est une Fun Cup spéciale "CAP48" qui fera chauffer le bitume du magnifique tracé de Spa-Francorchamps.

La monoplace sera emmenée par les comédiens Charlie Dupont et Stéphane De Groodt, le pilote Ghislain de Mévius, les pilotes handicapés Arnaud van Schevensteen (premier pilote au monde à avoir reçu une licence de course pour pilote à mobilité réduite) et Lionel Vandercam, ainsi que l'animateur RTBF Jean-Louis Lahaye. Vanina Ickx rejoindra l'aventure si son agenda le lui permet après sa fameuse montée à Pikes Peak.

Tous les fonds récoltés permettront de financer des projets de terrain dans le domaine du handicap en Fédération Wallonie-Bruxelles ! Rejoignez-nous les 7 et 8 juillet sur le plus beau circuit du monde !

Plus d'infos : www.facebook.com/kart48

A propos de CAP48 : www.cap48.be

Questions : kart48.rtbf@gmail.com

Faites un don : agir.cap48.be