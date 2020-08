Le Français Gabriel Aubry testé positif au coronavirus avant les Six Heures de Spa-Francorchamps

Gabriel Aubry, un pilote français de 22 ans engagé samedi aux Six Heures de Spa-Francorchamps, a été testé positif au nouveau coronavirus et isolé, ont annoncé ce jeudi les organisateurs de la manche de reprise du Championnat du Monde d'Endurance (WEC).

"Gabriel Aubry, pilote de la voiture n°37, a été détecté positif au COVID-19 lors d'un premier test", est-il précisé dans un communiqué diffusé par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

"Le pilote, ainsi que tous ceux avec qui il a été en contact rapproché, y compris le team Algarve Pro Racing pour qui il roulait en European Le Mans Series à Spa la semaine dernière, se sont mis en quarantaine pour attendre les résultats du deuxième test effectué hier", a précisé le communiqué.

"En accord avec les protocoles de la FIA et du WEC et, afin d'atténuer les risques pour les concurrents et le personnel (...), des groupes - ou bulles sanitaires - ont été créés avec un minimum d'interaction entre chaque groupe", a ajouté la FIA, sur le modèle de ce qui se pratique depuis la reprise de la F1 en juillet.

"Une enquête de traçabilité a été menée et tous les contacts proches ont été identifiés et mis en quarantaine, conformément aux protocoles en vigueur jusqu'à la connaissance du résultat du test PCR qu'ils ont effectués ce matin. Plus d'informations suivront dès que le résultat sera connu."