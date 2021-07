Laurens Vanthoor, tenant du titre aux 24H de Spa, visera une troisième victoire : "Important d'être ici pour qu'on ne m'oublie pas !"

Le coup d'envoi de la 73ème édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps sera donné samedi à 16h30. D'ici là, nous vous proposerons chaque jour de partir à la découverte d'un pilote belge qui participera à l'épreuve. Ce mercredi, place au Limbourgeois Laurens Vanthoor, 30 ans, pilote officiel Porsche Motorsport et vainqueur à deux reprises des 24 Heures de Spa, dont il est le tenant du titre.

"Pour un Belge, gagner à Spa, c'est toujours quelque chose de spécial, rappelle Laurens Vanthoor. Et puis, cette deuxième victoire avec une voiture différente (il s'est imposé avec l'Audi R8 LMS en 2014, et avec la Porsche 911 GT3-R en 2020), c'est aussi une confirmation, la preuve que ce n'était pas juste un coup de chance quand j'avais gagné la première fois ! C'est très chouette de faire équipage avec Maxime (Maxime Martin et Nick Tandy seront ses coéquipiers au volant de la Porsche 911 GT3-R de l'équipe KCMG, ndlr), deux Belges, un néerlandophone et un francophone. C'est un très bon équipage, même si c'est une nouvelle équipe pour nous tous. Avec cette voiture, ce line up et cette équipe, je pense qu'on peut dire que nous ferons partie des favoris. Les 24 Heures de Spa, c'est ma seule course en Belgique depuis plusieurs années, c'est toujours chouette de revenir ici et c'est important, aussi, pour que les gens ne m'oublient pas ! C'est un des moments forts de l'année."

Pilote Porsche Motorsport en IMSA, le championnat d'endurance aux Etats-Unis, au volant d'une GT Daytona, Laurens Vanthoor espère continuer l'aventure avec le constructeur allemand dans la catégorie LMDh (qui sera prochainement, avec le LMH, la catégorie reine du WEC - 24 Heures du Mans - et de l'IMSA - 24 Heures de Daytona) dès 2023.

"Mon objectif est clair : je veux être en LMDh, aux Etats-Unis, chez Penske ! Porsche le sait, c'est à eux de prendre leur décision. Moi, j'essaie toujours de donner le maximum. J'étais présent ces dernières années en Amérique, on a gagné le championnat... mais la décision ne me revient pas !"