La Toyota N.8 s'impose à Spa sous la neige, Vandoorne 3e, Martin vainqueur en GTE Pro

La Toyota de Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Fernando Alonso (Sui/Jap/Esp) s'est imposée samedi aux 6 Heures de Spa-Francorchamps, avant-dernier rendez-vous du Championnat du Monde d'Endurance avant les 24 Heures du Mans (15-16 juin). La course a été arrêtée à dix minutes de l'arrivée en raison de la neige. Stoffel Vandoorne (BR-AER) a terminé sa première course en endurance à la 3e place. Maxime Martin (Aston Martin) a lui remporté son premier succès dans la catégorie GTE-Pro.

La partie finale des 6 Heures de Spa-Francorchamps a été marquée par les averses de neige fondante, qui ont fait leur retour après les averses du début d'épreuve et finalement provoqué l'arrêt prématuré de la course. Ces conditions exceptionnelles n'ont pas empêché la Toyota de Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Fernando Alonso (Sui/Jap/Esp) de s'imposer après 135 tours couverts et ainsi se succéder à eux-mêmes. Un succès qui permet à Toyota d'assurer le titre de Champions du monde des équipes.

La Rebellion-Gibson de Nathanaël Berthon/Thomas Laurent/Gustavo Menezes (Fra/Fra/USA) termine 2e à un tour devant la BR-AER de Stoffel Vandoorne et des Russes Vitaly Petrov et Mikhail Aleshin. L'ancien pilote de F1 aura été solide dans son relais de 2h45, sans faire la moindre faute et a même mené la course pendant 3 tours. Il monte sur le podium pour sa toute première course en LMP1 malgré un drive through peu après la mi-course pour un non-respect de la procédure Full Course Yellow de Petrov.

En difficulté en début d'épreuve dans des conditions difficiles, Maxime Martin (Aston Martin) a retrouvé sa vigueur habituelle sur piste mouillée en gérant parfaitement sa fin de course pour aller chercher son premier succès en FIA WEC aux côtés du Britannique Alexander Lynn (G-B). Ils s'imposent devant la Ferrari de James Calado/Alessandro Pier Guidi (G-B/Ita) et la Porsche de Richard Lietz/Gianamaria Bruni (Aut/Ita).

En LMP2, victoire de l'Oreca-Gibson du Mexicain Ricardo Gonzalez et des ex-pilotes de F1 Pastor Maldonado (Ven) et Anthony Davidson (G-B). Victoire en GTE-Am de la Porsche de Christian Ried/Riccardo Pera/Matt Campbell (All/Ita/Aus).

Les 24 Heures du Mans clôtureront la Super Saison 2018/2019 du FIA WEC les 15 et 16 juin.