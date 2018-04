La Porsche 919 Hybrid bat le record de Lewis Hamilton sur Spa-Francorchamps

Malgré son retrait du WEC, le championnat du monde d’endurance, l’an passé, Porsche a décidé de se lancer dans un World Tour avec une 919 Hybrid LMP1. La première étape de ce périple se tenait ce lundi sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps.

Avec le pilote suisse Neel Jani à son volant, la Porsche 919, qui avoisine les 1200 chevaux, a tout simplement battu le record de la piste belge ! Le prototype a bouclé les 7,004 kilomètres spadois en 1’41’’770. Le record précédent était détenu par Lewis Hamilton, durant les qualifications du GP de Belgique 2017, au volant de sa Mercedes F1 W08 (1’42’’553).

"La 919 Evo est très brutale. C’est assurément la voiture la plus rapide que j’ai pu piloter. On entre pour moi dans une autre dimension avec le niveau de grip atteint. Je n’imaginais pas cela possible avant. Les choses se passent si vite sur la 919 Evo que les réactions doivent être très différentes de ce à quoi j’étais habitué en WEC. On ne bat pas seulement la pole de la saison 2017 de F1, on a également gagné 12 secondes par rapport au temps moyen de notre pole signée en WEC l’an dernier !", a confié Neel Jani.

La 919 visitera la Nordschleife Nürburgring en mai, le Goodwood Festival of Speed en juillet, le Festival de Porsche à Brands Hatch et la Porsche Rennsport Reunion à Laguna Seca en septembre.