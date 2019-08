La Norma de Longin/Longin/Corten/Maggi remporte les 24 Heures de Zolder

La Norma de Bert Longin/Stienes Longin/Christoff Corten/Giorgio Maggi (Bel/Bel/Bel/Sui) a remporté dimanche la 42e édition des 24 Heures de Zolder après avoir dominé une bonne partie de l'épreuve. Avec six succès, Bert Longin rejoint au palmarès les recordmen de victoires Marc Goossens et Anthony Kumpen.

Après avoir dominé le début d'épreuve et récupéré la tête à six heures de la fin, la Norma de Bert Longin/Stienes Longin/Christoff Corten/Giorgio Maggi (Bel/Bel/Bel/Sui) a remporté les 24 Heures de Zolder. La course s'est déroulée sans problèmes en dehors du bris d'alternateur sur le coup de minuit. Sur les 791 tours couverts, la voiture en a passé 401 en tête.

Bert Longin devient ainsi co-recordman de succès à Zolder et rejoint les Belges Anthony Kumpen et Marc Goossens avec six succès.

La Porsche de Dylan Derdaele/Marc Goossens/Nicolas Saelens/Lars Kern/Louis Machiels (Bel/Bel/Bel/All/Bel) termine 2e à 6 tours et s'impose dans sa classe Belcar 2. La Norma des Belges Koen De Wit/François Bouillon/Kris Cools/Frédéric Vervisch complète le podium malgré plusieurs soucis techniques en fin d'épreuve.

Dans les autres classes, victoire Lamborghini en Belcar 3 avec Jimmy De Breucker/Yannick Hoogaars/Niels Lagrange/Stéphane Kox/Danny Kroes (Bel/Bel/Bel/P-B/P-B) et une excellente 4e place au général. La Mercedes des Belges Michael Cool/Bart Van Samang/Sven Van Laere/Johan Vannerum s'est imposée en Belcar 4, et termine 9e du général.

Double victoire BMW dans les deux dernières classes avec l'équipage Johnny De Breucker/Luc Janssens/Mauro John/Jan Geunes/Rodrigue Gillion (Bel/Bel/USA/Bel/Bel) en Belcar 5 (10e au général) et de Pieter Denys/Gregory Eyckmans/Markus Paltalla/Jamie Vandenbalck (Bel/Bel/Fin/Bel) en Belcar 6 (15e au général).