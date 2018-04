La Kawasaki n°11 en pole, 6 pilotes belges au départ des 24H du Mans motos

La moto n°11 du Team SRC Kawasaki partira en pole position de la 41ème édition des 24 Heures Motos, deuxième manche de la saison 2017-2018 du Championnat du monde d'endurance motocycliste (EWC), samedi à 15h sur le circuit Bugatti du Mans (4,185 km) en France. Six pilotes belges sont au départ avec Vincent Lonbois, Grégory Fastré, Olivier Depoorter et un équipage belge du Team Mototech.

Le trio de pilotes français formé par Mathieu Ginès, Randy de Puniet et Jérémy Guarnoni a réussi le meilleur temps moyen des qualifications, disputées jeudi et vendredi, en 1 min 36 sec 946/1000. Ils ont devancé la Yamaha N.7 du YART de 155/1000 et la BWM N.48 du NRT48 de 392/1000.

La première moto en catégorie Superstock, la N.333 du Yamaha Viltaïs Experiences, a signé le 11e chrono des qualifications à 1 sec 389/1000.