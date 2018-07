RTBF.be/sport vous propose de suivre l'intégralité des 24h de Spa-Francorchamps en direct vidéo. Le départ de l'épreuve sera donné à 16h30 ce samedi.



L'Audi R8 LMS de notre compatriote Dries Vanthoor avait signé la pole avec un chrono de 2:18.576 et avait relégué Maxime Martin et son Aston Martin à six dixièmes. Mais l'Audi N°1 ne partira pas en tête. Son temps a été tout simplement annulé en raison d'une boite à air non-conforme. La voiture s'élancera en 19e position et devra en plus purger un stop and go de 3 minutes en début de course.