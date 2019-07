Juliet - © Patrick#Hecq

Juliet, la grande sœur de Choupette, a illuminé les 24 Heures de Spa-Francorchamps - 24 Heures de... Elle s'appelle Juliet, et est considérée par beaucoup comme la grande sœur de Choupette, la célèbre voiture du film Un Amour de Coccinelle sorti en 1969. Cinquante ans plus tard, une bande de doux rêveurs a voulu marquer le coup et raviver la légende sur les 24 Heures de Spa-Francorchamps...