Il y a un an, Porsche s'adjugeait une édition légendaire des 24 Heures de Spa

Tiré du lit après une nuit éreintante - le pilote au volant au moment où le drapeau rouge a été brandi devait reprendre la course -, Bertrand Baguette était d'ailleurs un peu bougon au moment de remonter dans sa Honda NSX GT3. Quelques heures plus tard, le Verviétois avait retrouvé sa bonne humeur légendaire après avoir franchi la ligne d'arrivée en sixième position.

24 heures ? Non, plutôt... 18 heures et 12 minutes, car en raison des trombes d'eau qui sont tombées sur le circuit pendant la nuit et en matinée, la course avait été interrompue entre 5h42 et 11h30.

Le 28 juillet 2019, Porsche renouait avec une victoire qui lui échappait depuis neuf ans et s'adjugeait la 71ème édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps grâce à la 911 GT3-R de l'équipe GPX Racing confiée à Kevin Estre , Michael Christensen et Richard Lietz .

Kevin Estre, la rockstar des 24 Heures 2019

Kevin Estre - © Race | SRO / Patrick Hecq Photography

Mais revenons-en aux vainqueurs, les Porschistes Kevin Estre, Michael Christensen et Richard Lietz. Dans le coup du départ à l'arrivée, grâce notamment à un Kevin Estre éblouissant dans des conditions très difficiles, la GPX Racing N.20 avait réussi à éviter quasiment toutes les embûches (pluie, sorties de route, problèmes mécaniques, dépassements délicats, choix de pneus, safety car, full course yellow...) pour devancer sur la ligne une autre Porsche, la N.998 du Rowe Racing, d'un peu plus de... trois secondes.

Un écart infime qui résume assez bien le degré de compétitivité présent lors de ces 24 Heures de Spa-Francorchamps 2019 : quatre équipages avaient terminé dans le même tour (363), huit autres à un tour seulement des vainqueurs !

La victoire s'était d'ailleurs jouée lors de la dernière heure de course, sur une piste à nouveau détrempée. Lors de son dernier relais, Kevin Estre avait littéralement dégoûté la concurrence avant de s'emparer de la tête de l'épreuve et de ne plus la lâcher.

"En début de course, on a commis une erreur et on a écopé d'un drive through, expliquait le pilote français à notre micro juste après être sorti de sa voiture. Après, on a cravaché pour revenir, et on avait la performance pour ! Il y a eu deux ou trois petits accrochages, mais c'est comme ça, c'est Spa ! Avec 72 GT3 au départ, c'est vraiment la guerre. Et puis, il y a eu ces conditions folles... Je suis fier, c'était un rêve de gagner Spa."

Kevin Estre, Michael Christensen et Richard Lietz seront les tenants du titre jusqu'au 25 octobre, puisque l'édition 2020 des 24 Heures de Spa-Francorchamps a été reportée à cet automne en raison de la pandémie de coronavirus.

Et cette 72ème édition durera exceptionnellement... 25 heures, en raison du passage à l'heure d'hiver programmé dans la nuit du 24 au 25 octobre. Départ à 15h30, arrivée le lendemain à 15h30 après une nuit plus longue que jamais sur les 24 Heures de Spa... Tous les ingrédients semblent déjà réunis pour vivre à nouveau une course d'anthologie !