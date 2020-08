Gros crash pour Thomas Laurent aux 6 heures de Spa-Francorchamps

Thomas Laurent en lutte pour le podium des 6 heures de Spa en LMP2 est sorti violemment de la piste à une heure et demie du drapeau à damiers.



Le pilote français a mis une roue dans l’herbe et a été un peu tassé par Frits Van Eerd (Racing Team Nederland) qui ne l’avait probablement pas vu. Laurent a perdu le contrôle de son Alpine du Team Signatech Elf à plus de 200 km/h. Heureusement sans gravité pour le pilote.



La voiture, elle, était hors d’usage.