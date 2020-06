Esports WTCR Salzburgring : Spectacle et contacts au rendez-vous ! - © WTCR

Lancement officiel de la coupe du monde des voitures de tourisme virtuelle, l'eSports WTCR - Round... Ce dimanche marque le lancement officiel de la coupe du monde des voitures de tourisme virtuelle, l'eSports WTCR ! Utilisant le jeu Raceroom Racing Expérience sur ordinateur, les pilotes réels de la discipline se sont donné rendez-vous pour palier au manque de compétitions causé par le . Livrées et modèles des bolides 2020 dévoilés en exclusivité ! Prévu sur six semaines consécutives cette compétition fait la part belle au spectacle et au contact. Élément à part entière de l'ADN des courses de "Touring Car", ces meetings se déroulent sur le même principe que la vraie discipline. Après une séance qualificative, les cinq pilotes les plus véloces se voient accéder à la "Super-pôle" un "run" chronométré sur un tour offrant la pôle au plus rapide. Deux manches sprint de vingt minutes offrent aux pilotes la possibilité d'exprimer leurs talents (la seconde se déroulant sur la base de la grille inversée). Les couleurs belges seront représentées par la structure ComToYou Racing grâce au coup de volant des Néerlandais Tom Coronel et Niels Langeveld, pilotes des seules AUDI RS3 du plateau. On retrouvera le champion 2019 N. Michelisz sur sa Hyundai i30, ou encore l'armada emmenée par le Français Yann et bien d'autres... Un total de dix-sept participants vous promet déjà des bagarres, dépassements et moments "bouillants" sur la rapide et piégeuse piste autrichienne du Salzburging. Pas question de s'ennuyer sur la terre des courses de voitures de tourisme de ces trente dernières années. Vivez cette première manche commentée en français en compagnie de Maxime Potar, le rendez-vous est déjà pris pour le Hungaroring le 21 juin prochain.