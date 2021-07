Dries Vanthoor revanchard aux 24H de Spa : "Gagner avec WRT après quelques éditions difficiles"

Le coup d'envoi de la 73ème édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps sera donné samedi à 16h30. D'ici là, nous vous proposerons chaque jour de partir à la découverte d'un pilote belge qui participera à l'épreuve. Ce jeudi, place au Limbourgeois Dries Vanthoor, 23 ans, vainqueur des 24 Heures du Nürburgring en 2019 et de la catégorie LMGTE Am aux 24 Heures du Mans en 2017. Mais il a jusqu'à aujourd'hui souvent joué de malchance sur les 24 Heures de Spa...

►►► À lire aussi : Laurens Vanthoor vise une troisième victoire : "Important d'être là pour qu'on ne m'oublie pas !"

"Je n'habite qu'à 40 minutes d'ici, cela reste donc toujours une course très spéciale pour moi, souligne Dries Vanthoor. Cela ne s'était pas très bien passé l'année dernière avec un problème moteur, cela fait d'ailleurs trois ou quatre ans que cette course ne nous sourit pas, mais j'espère un bon résultat cette année avec WRT et un bon équipage, puisque je serai accompagné par Charles Weerts et Kelvin van der Linde. C'est une course très importante pour nous, et l'objectif sera de gagner."

"Le Mans, c'est une course pleine d'histoire et très "chic" !, reprend le jeune frère de Laurens Vanthoor, qui sera de retour dans la Sarthe d'ici une grosse quinzaine de jours. J'y ai gagné en LMGTE Am en 2017, et je suis très heureux d'y retourner cette année avec Porsche en LMGTE Pro. Ce sera donc encore plus difficile de gagner, j'espère qu'on pourra monter sur le podium. Ensuite, une nouvelle, une très belle histoire va débuter en endurance avec le LMH et le LMDH. Beaucoup de constructeurs seront de la partie. Ce n'est pas pour demain, mais beaucoup seront déjà là en 2023. J'espère pouvoir en être, mais ce ne sera pas facile, et les décisions sont parfois un peu "politiques". Mais mon objectif, ce sera de m'y faire une place."