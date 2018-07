Doublé BMW sur la 70e édition des 24H de Spa-Francorchamps, Vervisch 4e avec l'Audi

La BMW M6GT3 n°34 de l'Autrichien Philipp Eng, du Norvégien Christian Krognes et du Britannique Tom Blomwvist a remporté la 70e édition des 24H de Spa-Francorchamps. Il s'agit du 24e succès pour BMW qui détient le record de victoires sur cette manifestation.

Déjà victorieux en 2016, Philipp Eng enregistre un deuxième succès à Spa.

Le succès BMW est enrichi par la deuxième place de la voiture n°99 de Sims, Klingmann et Catsburg qui échoue à une dizaine de secondes. Le podium est complété par l'Audi R8 LMS n°29 de Sheldon et Kevin Van der Linde et Jeffrey Schmidt.

Ceux-ci devancent une autre Audi (n°25), celle de notre compatriote Frédéric Vervisch entouré des tenants du titre Markus Winkelhock et Christopher Haase. Ils terminent à 53 secondes de la tête.