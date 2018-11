Deuxième victoire consécutive pour la Toyota N.7 aux 6 heures de Shanghai

La Toyota N.7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez a remporté les Six Heures de Shanghai depuis la pole position dimanche, son 2e succès consécutif après les Six Heures de Fuji mi-octobre, devant la N.8 de Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima.

Mikhail Aleshin, Vitaly Petrov et Jenson Button (SMP Racing) complètent pour la première fois cette saison le podium d'une course interrompue à plusieurs reprises à cause de pluies torrentielles.

La prochaine épreuve, les 1000 Miles de Sebring (Floride), aura lieu le 15 mars. Il s'agira de la sixième manche sur huit au calendrier de l'exercice 2018-2019.

Classement des Six Heures de Shanghai:

1. Conway-Kobayashi-Lopez (GBR-JPN-ARG/Toyota TS050 - Hybrid) 113 tours

2. Buemi-Nakajima-Alonso (SUI-JPN-ESP/Toyota TS050 - Hybrid) à 1.419

3. Aleshin-Petrov-Button (RUS-RUS-GBR/BR Engineering BR1 - AER) à 1 tour

...