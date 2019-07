La première journée d'essais des 24 Heures de Spa-Francorchamps a débuté ce mardi sous la conduite de... Choupette, la célèbre Coccinelle N.53, et star du film "Un amour de Coccinelle" sorti il y a 50 ans.

Derrière cette image insolite, on retrouve la page Facebook "53 tribute goes to". Et cette visite impromptue pourrait être suivie d'autres surprises...