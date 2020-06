Bentley se retire avec effet immédiat de l'IGTC, Maxime Soulet impacté

La marque britannique Bentley a annoncé vendredi la fin de son implication en Intercontinental GT Challenge, championnat d'endurance international réservé aux GT3.

L'équipe Bentley Team M-Sport était engagée avec deux voitures cette saison et, notamment, Maxime Soulet. Il avait d'ailleurs remporté la première course de la saison, la seule disputée d'ailleurs à ce jour, les 12 Heures de Bathurst, en Australie, en compagne du Français Jules Gounon et du Sud-Africain Jordan Pepper.

Ce retrait avec effet immédiat signifie que Bentley ne sera pas officiellement présente aux 24 Heures de Spa-Francorchamps, épreuve phare du championnat, au mois d'octobre prochain. Mais la marque continuera de soutenir ses équipes clientes dans les autres championnats GT3 et notamment le GT World Challenge Europe. Maxime Soulet est engagé dans la version Endurance de la série, dont les 24 Heures de Spa-Francorchamps font également partie, avec l'équipe américaine K-PAX Racing.

L'annonce de ce retrait intervient quelques heures après que la marque ait annoncé 1.000 pertes d'emploi en raison de la baisse d'activité forcée par la crise du coronavirus.