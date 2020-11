8H de Bahreïn : Victoire et titre pour la Toyota N.7, Maxime Martin vice-Champion du Monde en LMGTE PRO

La N°7 du Japonais Kamui Kobayashi, du Britannique Mike Conway et de l'Argentin Jose Maria Lopez a devancé la N°8 du Suisse Sébastien Buemi, du Japonais Kazuki Nakajima et du Néo-Zélandais Brendon Hartley. C'est l'équipage vainqueur samedi qui s'empare ainsi du titre pilotes.

Il s'agissait de la dernière course pour la Toyota TS050 hybride qui a remporté le championnat ces deux dernières saisons et les 24 Heures du Mans en 2018, 2019 et 2020. Elle fera place l'an prochain à une nouvelle voiture de la catégorie Hypercar qui va remplacer les LMP1 à partir de 2022.

Maxime Martin vice-Champion du Monde en LMGTE PRO

L'Aston Martin #97 de Maxime Martin - © FIA WEC - Tim Hearn - Tim Hearn@AdrenalMedia.com

Le Belge Maxime Martin (Aston Martin) a lui terminé vice-Champion du Monde d'Endurance en LMGTE PRO après sa quatrième place aux Huit Heures de Barheïn.

Le Bruxellois a conclu la saison 2019-2020 avec une quatrième place en LMGTE Pro à Bahreïn. Un résultat insuffisant pour priver ses équipiers de chez Aston Martin, les Danois Nicki Thiim et Marco Sorensen, du titre mondial en LMGTE PRO.

Maxime Martin a dû faire sans son habituel équipier Alex Lynn, le Britannique ayant été testé positif au Covid-19. C'est donc son compatriote Richard Westbrook qui a épaulé le Belge pour cette dernière course de la saison. Dans le coup en début d'épreuve, ils n'ont pu faire mieux que quatrième après une deuxième partie de course dominée par les Porsche qui ont signé le doublé dans la catégorie.

Vainqueur de la catégorie aux 24 Heures du Mans en septembre dernier, Maxime Martin échoue à 12 points des champions après être également monté à quatre autres reprises sur le podium.

"Seules les Aston Martin ont dû changer les freins sur cette course alors qu'aux 24 Heures du Mans, nous étions les seuls à ne pas l'avoir fait. C'était inattendu" a expliqué Maxime Martin à l'Agence Belga ce dimanche. Malgré la lutte interne, Aston Martin n'avait pas donné de consignes. "Nous étions totalement libres car le titre Constructeurs était déjà acquis et nous étions les seuls à encore jouer le titre."

S'il a raté le titre de peu, le Bruxellois tire un bilan positif avec notamment la victoire aux 24 Heures du Mans. "Je suis forcément un peu déçu, mais je savais que les chances de titre étaient assez limitées. Mais à choisir, je préfère gagner Le Mans que d'être champion car Le Mans, c'est le plus important. À partir du moment où il y a une grande course dans un championnat, tout le monde préfère gagner la grande course car elle est plus médiatisée. Mais le bilan global est très positif, même si on a parfois joué de malchance avec des choix stratégiques qui nous ont coûté des courses."