24H du Mans : Maxime Martin vise la victoire en LM GTE PRO

Le Bruxellois Maxime Martin (Aston Martin Racing) sera l'un des quatre Belges au départ des 24 Heures du Mans ce samedi. Le pilote de l'Aston Martin Vantage AMR N.97 visera la victoire en LM GTE PRO, la catégorie reine des GT, après avoir vécu deux éditions délicates en 2018 et 2019.

>> 24 Heures du Mans : Un duel Toyota - Rebellion arbitré par la nuit et la pluie ? (LIVE vidéo intégral samedi 14H)

"Cette année, ça doit changer !, a précisé Maxime Martin, contacté par la RTBF. On ne peut pas faire une troisième année comme les deux premières. On était très loin du compte, on n'était pas compétitifs. L'an dernier, l'autre voiture de l'équipe a signé la pole position, mais en course, c'était le drame, on était très loin ! On voit les choses différemment cette année, on a un package bien plus compétitif. On est en tête du Championnat Constructeurs du WEC, l'autre voiture est en tête du Championnat Pilotes... Nous sommes très compétitifs cette saison, et depuis le début des essais aussi. Nos ambitions sont nettement différentes cette année. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment d'écart de stratégie, sauf si les conditions changent. Sinon, ce sera un sprint, une bagarre sur la piste du départ à l'arrivée ! Je ne prendrai pas le départ, ce sera mon coéquipier Alex Lynn, et ce qui est certain c'est que nous partirons chaque fois pour des doubles relais au minimum. Au moins deux heures dans la voiture, donc ! On est là pour la victoire, c'est clairement notre objectif, mais un podium, cela reste toujours exceptionnel aux 24 Heures du Mans."