24H du Mans 2015 : La gloire pour Porsche, la honte pour Nissan (Replay 15h30)

Dès aujourd'hui et jusqu'au 14 juin, date à laquelle nous aurions dû connaître les vainqueurs des 24 Heures du Mans 2020, nous vous proposerons de revivre chaque dimanche le film officiel d'une édition récente de la classique mancelle. Ce dimanche, place à l'édition 2015... Une édition marquée par la participation de quatre (!) constructeurs officiellement engagés en LMP1, la catégorie reine de l'endurance. Audi, sur le départ, Porsche, la nouvelle référence, et Toyota ont en effet été rejoints par Nissan. Les Japonais, qui ont dû faire l'impasse sur Silverstone et Spa, vont donc faire découvrir la compétition à leur GT-R LM Nismo sur le double tour d'horloge manceau. Autant vous le dire tout de suite, ce sera un véritable flop... et un one-shot à oublier au plus vite pour Nissan, qui jettera l'éponge pour la suite de la saison. Le 13 juin 2015, on retrouve donc la bagatelle de 14 LMP1 sur la grille de départ du Mans. Mais personne n'est dupe : la victoire ne peut échapper à Audi ou à Porsche, dont la 919 Hybrid, qui compte désormais un an d'expérience, a dominé les qualifications. Les deux constructeurs allemands alignent chacun trois voitures, et Porsche a déjà frappé un grand coup médiatique en plaçant dans le baquet de la N.17 Mark Webber, qui a rejoint l'équipe un an plus tôt après sa fin de carrière en Formule 1, et dans celui de la N.19 Nico Hülkenberg, qui est lui toujours bien actif en F1, chez Force India. Le seul pilote belge au départ n'est autre que Laurens Vanthoor, qui prend place derrière le volant de la Ligier JS P2 à moteur Honda de l'équipe Oak Racing, en catégorie LMP2. La monoplace du rookie, en lutte pour le Top 5, ne verra pas le drapeau à damier, la faute à une boîte de vitesses cassée en toute fin de course.

Un début d'épreuve très disputé La Porsche N.19 double des GT attardées - © JEAN-FRANCOIS MONIER - AFP Le début de course est marqué par un joli duel entre la Porsche N.17 de Timo Bernhard et l'Audi N.7 d'André Lotterer. La bagarre fait rage entre les deux Allemands, mais André Lotterer est victime d'une crevaison lente après un peu plus de deux heures de course et la N.7 chute dans le classement. Rien ne va plus pour Audi lorsque quelques minutes plus tard, c'est la N.8 de Loïc Duval qui, dans le trafic, accroche une Ferrari, part en tête-à-queue et va taper le rail de sécurité. Les dommages ne sont assez étonnamment pas trop importants sur la R18, qui peut repartir après avoir passé quelques minutes dans le garage. Après huit heures de course, la Porche N.17, les Audi N.7 et N.9 se partagent le leadership au fil des tours. Après avoir tiré tout droit et tapé le mur de pneus à Mulsanne, Romain Dumas (Porsche N.18) doit laisser filer le groupe de tête, dont fait désormais partie la Porsche N.19...

Les Japonaises hors du coup La Toyota N.1 - © JEAN-FRANCOIS MONIER - AFP Pendant que les Allemandes se rendent coup pour coup en tête de l'épreuve, les Japonaises réalisent une course relativement anonyme. Les deux Toyota ne sont pas du tout dans le coup et termineront aux sixième et huitième places, alors qu'aucune des trois Nissan, victimes de nombreux soucis dès la tombée de la nuit, ne gagnera le droit de figurer dans le classement final de ces 24 Heures du Mans... Malgré un équipage très jeune et peu expérimenté - Nico Hülkenberg, Earl Bamber et Nick Tandy -, la Porsche N.19 évite les embûches et se retrouve à lutter pour la tête avec les Audi N.7 et N.9 à la mi-course. Et la belle de Stuttgart va peu à peu distancer ses rivales bavaroises, ralenties par des erreurs de pilotage ou des problèmes de fiabilité...

Deuxième participation, et déjà un doublé pour la Porsche 919 ! Les vainqueurs des 24 Heures du Mans 2015 - © GUILLAUME SOUVANT - AFP Jamais inquiétée lors des dernières heures de l'épreuve malgré une petite chaleur lors d'un contact avec une GT, la Porsche N.19, troisième sur la grille de départ et sixième derrière les deux autres Porsche et les trois Audi après six heures de course, impose son hybride (un V4 essence turbocompressé placé à arrière, un moteur électrique sur le train avant) après avoir bouclé 395 tours en l'espace de 24 heures. La Porsche N.17 suit à un tour, l'Audi N.7 à deux longueurs. Après les années Audi, Porsche goûte au succès au Mans pour la première fois depuis 1998 et le succès de la 911 GT1. Avec 17 titres à l'époque (19 à ce jour), le constructeur de Stuttgart réaffirme alors qu'il est intouchable au sommet du palmarès de l'épreuve mancelle. Et cela ne fait plus l'ombre d'un doute aujourd'hui : cela risque de durer encore longtemps...