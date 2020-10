24H de Spa : "Waw", une Art Car belgo-new-yorkaise au départ à Francorchamps !

Les journées d'essais officielles des 24 Heures de Spa - qui se dérouleront les 24 et 25 octobre prochains - ont été l'occasion de lever le voile sur la décoration de la BMW M6 GT3 de l'équipe belge Boutsen Ginion Racing.

En plus d'être originale, cette Art Car est particulièrement rapide, puisque le pilote officiel BMW Motorsport Jens Klingmann a réalisé à son volant le deuxième temps de ces deux jours de tests en 2:18.929.

Cette livrée est l'œuvre de l'artiste new-yorkais Peter Halley, qui a relevé ce défi lancé il y a près d'un an maintenant par le galeriste belge Alain Noirhomme, passionné d'art contemporain et d'automobile.

"Nous sommes amis depuis vingt ans maintenant, et il est au courant de ma passion pour le sport automobile, souligne Alain Noirhomme. Quand j'ai rencontré Benjamin (Benjamin Lessennes, l'un des quatre pilotes de la voiture, ndlr), j'ai eu envie d'amener un projet qui donnerait de la visibilité au team et aux pilotes. J'ai donc demandé à Peter s'il était partant pour réaliser la déco d'une voiture, et il a tout de suite montré son enthousiasme ! Il est intéressé par la course depuis longtemps : Jean Todt (le Président de la FIA, ndlr) est un de ses collectionneurs, il est allé voir plusieurs Grands Prix... Le premier contact avec l'artiste a été pris en novembre 2019. Il était supposé venir en Europe, voir la voiture... mais au vu de la situation, tout s'est passé via internet. Il a reçu un modèle 3D de la voiture, cela lui a permis de travailler sur ordinateur. Ils ont réussi à adapter l'œuvre de Peter, qui est géométrique, rectiligne, à cette voiture qui est toute en courbes, et c'était pour lui l’objectif à atteindre : ne pas dénaturer son travail, tout en l'intégrant aux données de la voiture, à sa vitesse en piste, à ses mouvements... à l'esprit et à l'ambiance de la course !"

Le jeune pilote namurois Benjamin Lessennes, qui découvrira les 24 Heures de Spa le mois prochain au volant de cette voiture, était pour sa part très heureux de découvrir cette livrée inédite.

"Cela fait neuf mois qu'on travaille là-dessus, souligne l'ancien Champion du TCR Benelux. C'était vraiment très émouvant de la voir rouler ici, et être dedans, c'était vraiment quelque chose ! J'ai eu l'habitude de la piloter quand elle avait encore sa livrée noire, et maintenant, voir toutes ces couleurs quand on jette un œil dans les rétroviseurs, cela m'a fait un pincement au cœur ! Quand quelqu'un voit cette voiture pour la première fois, il ne sait pas quoi dire. On est face à quelque chose de complètement neuf, et en général, le premier mot qui sort de la bouche, c'est "waw" ! Je suis impatient d'être au départ de ces 24 Heures. Je serai là pour apprendre, pas pour faire un résultat. Mais si on peut faire un podium dans notre catégorie, le Pro-Am, ce serait génial !"