Le départ de la 72ème édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps a été donné samedi sur le coup de 16H. Ce dimanche matin, dix équipages peuvent encore espérer l'emporter tout à l'heure sur le coup de 15H, dont deux Belges : Laurens Vanthoor (Porsche 911 GT3-R Rowe Racing #98) et Fred Vervisch (Audi R8 LMS GT3 Attempto Racing #66). La RTBF et Auvio vous proposent de suivre l'intégralité de l'épreuve en direct vidéo !

Vendredi en début de soirée, c'est l'Italien Raffaele Marciello (Mercedes-AMG GT3) qui s'était montré le plus rapide (2:32.166) des vingt pilotes qui s'étaient qualifiés pour la Super Pole. La Mercedes-AMG GT3 #88 du Team AKKA ASP a donc eu le privilège de s'élancer depuis la pole position de la course d'endurance exclusivement réservée aux GT la plus prestigieuse du monde, mais elle a été contrainte à l'abandon pendant la nuit.