Le coup d'envoi de la 73ème édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps sera donné samedi à 16h30. D'ici là, nous vous proposerons chaque jour de partir à la découverte d'un pilote belge qui participera à l'épreuve. Ce mardi, place au Grézien Ulysse De Pauw, 19 ans, qui va découvrir les 24 Heures au volant d'une Bentley Continental GT3 de l'équipe française CMR.

"Je suis très souvent venu ici quand j'étais petit pour suivre les courses en compagnie de l'équipe Delahaye Racing, c'était l'équipe de mon parrain, Pierre Sevrin, précise Ulysse De Pauw. Et les 24 Heures de Spa, je suis venu les voir à de nombreuses reprises, j'ai travaillé ici dans le team de mon parrain, j'ai fait mes premiers tours de roue en F4 ici en 2019... Mais même si je suis Belge et que je fais de la course automobile, je n'ai pas énormément roulé ici. Rouler en GT sur ce circuit, c'est impressionnant, même si en monoplace, les vitesses dans les courbes sont plus élevées qu'avec une GT. Mais avec une GT, on arrive plus vite dans les virages, le circuit a l'air plus étroit... Je pense qu'il est plus adapté aux GT qu'aux "petites" monoplaces avec lesquelles j'ai pu rouler ici !"

"Mes débuts en GT se passent très bien, même si j'ai disputé peu de courses et que je me suis assez peu entraîné avant le début de la saison, a repris le pilote de Grez-Doiceau. Nous sommes notamment montés une sur le podium "général" à Zandvoort, et deux fois dans la catégorie "Silver". Pour un Belge, disputer les 24 Heures de Spa, c'est énorme. Et pour moi, encore plus, car depuis tout petit je suis passionné par le sport automobile. J'avais des étoiles dans les yeux quand je regardais ces voitures ici, j'avais l'impression que c'étaient des monstres et qu'elles allaient à des vitesses incroyables, et maintenant, c'est moi qui roule dedans ! C'est vraiment un rêve. Et puis, on partage la piste avec les meilleurs pilotes de GT du monde. C'est une bonne manière de pouvoir se comparer à eux et de savoir où on en est dans la hiérarchie, et d'essayer de se montrer et de faire de belles choses. L'ambition, c'est d'un jour devenir pilote professionnel."