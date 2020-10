24H de Spa : Suivez l'intégralité de la course en direct vidéo (LIVE 15H)

Le départ de la 72ème édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps sera donné ce samedi sur le coup de 15h30. Parmi les 56 équipages engagés, plus de vingt peuvent espérer l'emporter dimanche après-midi... La RTBF et Auvio vous proposent de suivre, ce week-end, l'intégralité de l'épreuve en direct vidéo !

Vendredi en début de soirée, c'est l'Italien Raffaele Marciello (Mercedes-AMG GT3) qui s'est montré le plus rapide (2:32.166) des vingt pilotes qui s'étaient qualifiés pour la Super Pole. La Mercedes-AMG GT3 #88 du Team AKKA ASP aura donc le privilège de s'élancer depuis la pole position de la course d'endurance exclusivement réservée aux GT la plus prestigieuse du monde.

Parmi les treize Belges au départ, plusieurs peuvent viser la victoire au classement général. C'est le cas de Fred Vervisch (Audi R8 LMS GT3 Attempto Racing #66), quatrième de la Super Pole, Dries Vanthoor (Audi R8 LMS GT3 Team WRT #30), deuxième de la Super Pole grâce à son coéquipier sud-africain Kelvin van der Linde, ou encore Laurens Vanthoor (Porsche 911 GT3-R Rowe Racing). Charles Weerts (Audi R8 LMS GT3 Team WRT #32) et Maxime Soulet (Bentley Continental GT3 #3) tenteront eux aussi de tirer leur épingle du jeu.