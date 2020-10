24H de Spa : Raffaele Marciello et Mercedes s'offrent une pole position de prestige

L'Italien Raffaele Marciello (Mercedes-AMG GT3) s'est montré le plus rapide ce vendredi soir (2:32.166) des vingt pilotes qui s'étaient qualifiés pour la Super Pole des 24 Heures de Spa-Francorchamps, disputée sur une piste humide. Le pilote du Team AKKA ASP aura le privilège de s'élancer, samedi sur le coup de 15h30, depuis la pole position de la course d'endurance exclusivement réservée aux GT la plus prestigieuse du monde.

Comme en 2019, c'est une Mercedes qui partira en pole position des 24 Heures de Spa-Francorchamps grâce à Raffaele Marciello. L'Italien a devancé de 220 millièmes l'Audi de l'équipe belge WRT pilotée par le Sud-Africain Kelvin van der Linde, équipier du Belge Dries Vanthoor. Poleman l'an passé, Maro Engel (Mercedes) a cette fois réalisé le troisième temps en 2:32.522.

Des trois Belges participants à la Super Pole, Frédéric Vervisch (Audi) a été le plus en verve avec un quatrième temps en 2:32.881. L'Allemand Christopher Haase (Audi) clôture le top 5 en 2:32.979.

Charles Weerts (Audi) a lui signé le douzième chrono en 2:33.568 alors que Laurens Vanthoor (Porsche) a signé le vingtième et dernier chrono en 2:35.546.

En 2019, l'Allemand Maro Engel (Mercedes-AMG GT3) s'était offert la pole position en 2:18.588 au nez et à la barbe du Belge Laurens Vanthoor (Porsche 911 GT3 R), deuxième de la Super Pole à seulement 17 millièmes de la Mercedes du Team Black Falcon. L'équipage qui allait remporter les 24 Heures, celui de la Porsche du GPX Racing #20 (Richard Lietz, Michael Christensen et Kevin Estre), n'avait alors réalisé "que" le onzième temps, en 2:19.067...