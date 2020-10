24H de Spa : Qui s'offrira la pole position ? (Super Pole en direct vidéo dès 18h20)

La séance de qualification, disputée jeudi, a permis aux vingt équipages les plus rapides de se qualifier pour la Super Pole des 24 Heures de Spa-Francorchamps, qui aura lieu ce vendredi soir. L'enjeu ? Avoir le privilège de s'élancer, samedi sur le coup de 15h30, depuis la pole position de la course d'endurance exclusivement réservée aux GT la plus prestigieuse du monde.

En 2019, l'Allemand Maro Engel (Mercedes-AMG GT3) s'était offert la pole position en 2:18.588 au nez et à la barbe du Belge Laurens Vanthoor (Porsche 911 GT3 R), deuxième de la Super Pole à seulement 17 millièmes de la Mercedes du Team Black Falcon. L'équipage qui allait remporter les 24 Heures, celui de la Porsche du GPX Racing #20 (Richard Lietz, Michael Christensen et Kevin Estre), n'avait alors réalisé "que" le onzième temps, en 2:19.067...