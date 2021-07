24H de Spa : Maxime Martin vise la victoire avec Porsche, Laurens Vanthoor et Nick Tandy

Le coup d'envoi de la 73ème édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps sera donné samedi à 16h30. D'ici là, nous vous proposerons chaque jour de partir à la découverte d'un pilote belge qui participera à l'épreuve. Ce vendredi, place au Bruxellois Maxime Martin, 35 ans, de retour dans une voiture capable de jouer la gagne sur cette épreuve qui lui tient tant à cœur.

Le pilote officiel Aston Martin, vainqueur des 24 Heures du Mans dans la catégorie GT en 2020, partagera le volant d'une Porsche 911 GT3-R en compagnie de deux autres vainqueurs des 24 Heures de Spa, Laurens Vanthoor et Nick Tandy.

Je suis toujours pilote Aston Martin, mais avec l'arrêt en dernière minute du programme officiel d'Aston Martin en WEC (le Championnat du Monde d'Endurance, ndlr), j'ai reçu quelques libertés, et notamment de pouvoir rouler pour d'autres constructeurs, car Aston Martin n'a pas de programme à m'offrir, précise Maxime Martin. J'ai disputé les 24 Heures du Nürburgring chez Frikadelli Racing pour Porsche, et je suis de retour aux 24 Heures de Spa avec l'équipe KCMG, toujours pour Porsche. Avec Laurens, tout se passe très bien, mais c'est vrai qu'on se bat l'un contre l'autre depuis une bonne dizaine d'années pour la victoire ici, et cette fois, on se retrouve dans la même voiture. C'est très différent ! On a un très bon équipage (on a déjà tous les trois gagné ici), une bonne équipe, une bonne voiture... L'objectif sera clairement la victoire, on ne visera pas autre chose. Mais on sait que sur une course de 24 Heures, tout n'est pas si facile : il faut un peu de chance, que tout se mette bien... La préparation a été bonne, on aura nos chances, mais de bons équipages, il y en a d'autres !"

Maxime Martin disputera également les 24 Heures du Mans avec Porsche et le HubAuto Racing... mais pas question de déjà se projeter en 2021 ! "Toutes les courses que je fais, en général, c'est pour les gagner. C'est sûr que j'aimerais essayer de faire quelque chose de bien, mais pour l'instant, j'ai toujours un contrat chez Aston Martin. Je pense évidemment toujours à l'avenir. Il y a Porsche, il y a de nombreux autres constructeurs... Il faut toujours être compétitif, quoi qu'il se passe !"