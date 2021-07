Le coup d'envoi de la 73ème édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps, que vous pourrez vivre en direct intégral sur Auvio, sera donné samedi à 16h30. D'ici là, nous vous proposerons chaque jour de partir à la découverte d'un pilote belge qui participera à l'épreuve. Ce lundi, place à l'Aubelois Charles Weerts, 20 ans, ambitieux et revanchard au volant d'une Audi R8 LMS GT3 de l'équipe belge WRT.

"Après l'édition 2020, j'étais un peu resté sur ma faim, souligne Charles Weerts. On avait connu un bon début de week-end avec une huitième place lors de la séance de qualification, puis ma première participation à la Super Pole (qui regroupe les vingt équipages les plus rapides en qualification, et où il s'était classé douzième, ndlr), cela reste donc un très bon souvenir. Malheureusement, un accrochage avec une BMW avait mis un terme prématuré à notre course. Dommage, mais c'est la course automobile. On est reparti pour une nouvelle édition ! En 2020, on avait un très bon line up avec Frank Stippler et Edoardo Mortara, et cette année, avec Dries Vanthoor et Kelvin van der Linde, on pourrait tenter de viser un podium voire la victoire, ce serait le rêve absolu ! Ce sera notre objectif."

"Depuis la dernière édition des 24 Heures (repoussée au mois d'octobre en raison de la pandémie de coronavirus, ndlr), j'ai gagné en maturité, et grâce aux essais et aux quelques courses disputées en ce début de saison (avec notamment plusieurs victoires à la clé en compagnie de Dries Vanthoor, ndlr), j'ai aussi gagné en confiance, a repris le régional de l'étape. Je pense que nous pouvons faire de bonnes choses ici. Rouler à Spa-Francorchamps, c'est un plaisir, cela reste mon circuit préféré. Pouvoir rouler à fond ici, il n'y a rien de tel. C'est mon plus gros événement de l'année, on a vraiment l'envie de bien faire. Il y a une grosse préparation, beaucoup de boulot à l'atelier... Ce week-end sera très important pour nous !"