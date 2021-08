Les 24 Heures du Mans sont à suivre en direct vidéo et commenté et en intégralité sur Auvio et sur www.rtbf.be/sport. Pour ne rien manquer du mythique double tour d’horloge, vous savez où vous brancher.

Les Toyota, triples tenantes du titre, partiront une nouvelle fois avec une énorme pancarte de favori. Les N.7 (Mike Conway-Kamui Kobayashi-José Maria Lopez) et N.8 (Sébastien Buemi-Kazuki Nakajima-Brendon Hartley) ont dominé les qualifications. Le danger pourrait venir d’Alpine. La N.36 d’André Negrao-Nicolas Lapierre-Matthieu Vaxiviere a affiché ses ambitions en signant le meilleur temps lors de la 3e séance d’essais. Et une course de 24 heures peut toujours réserver des surprises et son lot de rebondissements.