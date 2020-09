24 Heures du Mans : Qui décrochera la pole position ? (Hyperpole en direct vidéo vendredi 11h25)

Ce vendredi, nous vous proposerons de vivre en direct vidéo l'Hyperpole, qui mettra aux prises durant une demi-heure 24 voitures, les six plus rapides des quatre catégories (LMP1, LMP2, LM GTE PRO et LM GTE AM) à l’issue de la séance de qualification de jeudi.

>> 24 Heures du Mans : Un duel Toyota - Rebellion arbitré par la nuit et la pluie ? (LIVE vidéo intégral samedi 14H)

Le but de l’Hyperpole ? Scénariser un exercice de vitesse pure sans souci de trafic, d’attention à la consommation, aux pneumatiques pour les pilotes. Les 24 concurrents prennent la piste quand ils le souhaitent, il n'y a pas d’ordre de départ, ils ne partent pas les uns après les autres. Ils sont en piste ensemble, quand ils le souhaitent, durant 30 minutes. Il n'y a pas de pilote désigné, la stratégie de l’équipe est libre : par exemple, une équipe peut faire rouler tous ses pilotes si elle le souhaite. Mais en 30 minutes, cela laisse peu de tentatives. Les voitures peuvent rentrer dans la voie des stands pour remettre de l’essence, changer les pneumatiques, mais elles ne rentrent pas dans le box.

Pour la première fois de leur histoire, les 24 Heures du Mans, créées en 1923, se dérouleront à huis clos ce week-end. Et à une date inhabituelle, en raison de la pandémie de Covid-19 qui touche le monde entier : décalée de trois mois, la course a délaissé ses dates traditionnelles de la mi-juin pour prendre place en septembre, comme en 1968. Cette année-là, les événements de Mai 68 avaient également provoqué un report de l'épreuve.

Cette année, 59 équipages prendront le départ des 24 Heures du Mans. Parmi les 177 pilotes engagés, on trouve quatre Belges : deux pilotes professionnels en LM GTE PRO, Maxime Martin (Aston Martin Vantage AMR) et Laurens Vanthoor (Porsche 911 RSR - 19), et deux pilotes amateurs, Christophe d'Ansembourg, en LMP2 (Ligier JSP217 - Gibson) et Adrien De Leener, en LM GTE AM (Porsche 911 RSR).