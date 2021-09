Nigel Bailly a réalisé un véritable exploit en disputant la 89ème édition des 24 Heures du Mans cet été. Paraplégique depuis un accident de motocross survenu lorsqu'il avait 14 ans, le pilote belge a rejoint l'arrivée de la course d'endurance la plus prestigieuse du monde au volant de l'Oreca 07 - Gibson LMP2 de La Filière Frédéric Sausset by SRT41 engagée dans la catégorie "Innovative Car".

Avec ses coéquipiers Takuma Aoki (qui est également un pilote à mobilité réduite) et Mathieu Lahaye (pilote "valide"), Nigel Bailly a écrit une nouvelle ligne de la longue histoire de la classique mancelle...

Dans ce documentaire, nous vous proposons de revivre quelques moments forts du week-end du pilote carolo dans la Sarthe. Préparation, excitation, frustration, émotion, rencontres de prestige (Jacky Ickx, Kevin Magnussen, Robert Kubica, Patrick Dempsey...), plongez dans l'incroyable histoire de la participation de l'équipage de La Filière Frédéric Sausset by SRT41 en compagnie de Nigel Bailly !