24 Heures du Mans 2018 : Toyota s'impose... enfin !

Le podium des 24 Heures du Mans 2018 : Alonso, Buemi et Nakajima - © Daniel FOURAY - BELGAIMAGE

24h du Mans 2018 : Toyota s'impose enfin. - Course d'endurance - 30/04/2020 La Toyota TS050 Hybrid N.8 pilotée par Fernando Alonso, Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi a remporté ce dimanche la 86ème édition des 24 Heures du Mans. La Toyota N.8 a devancé sa voiture sœur, la Toyota N.7, de deux tours, et la Rebellion N.3, premier prototype non-hybride en catégorie LMP1, de douze tours. Le double Champion du Monde espagnol de Formule 1 disputait l'épreuve mancelle pour la première fois de sa carrière, alors qu'il s'agissait de la vingtième participation du constructeur japonais aux 24 Heures du Mans. Au petit matin, ils ont pris le meilleur sur la voiture N.7 du Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et de l'Argentin José Maria Lopez, pour s'imposer avec deux tours d'avance, en dépit de deux pénalités d'une minute de "stop and go" purgées pendant la nuit, pour vitesse excessive sous drapeaux jaunes. Fernando Alonso conquiert ainsi la deuxième partie de la Triple Couronne du sport automobile, après le Grand Prix de F1 de Monaco, qu'il a gagné en 2006 et 2007, et avant peut-être les 500 Miles d'Indianapolis dans les années à venir. Kazuki Nakajima avait signé la pole position jeudi soir en 3:15.377 et Sébastien Buemi a réalisé le meilleur tour en course en 3:17.658 au cinquième tour. oyota a bénéficié d'un concours de circonstances favorable, se trouvant pour la saison 2018-2019 l'unique constructeur en LMP1, après les retraits d'Audi et Porsche dans les deux dernières années.