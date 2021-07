24 Heures de Spa-Francorchamps 2021 : Suivez la course en direct intégral (LIVE vidéo 16H)

La 73ème édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps débutera ce samedi sur le coup de 16h30. Dès 16h05 et la fin de la séance de qualification du Grand Prix de Hongrie de Formule 1, la RTBF vous proposera de vivre en direct vidéo intégral la course exclusivement réservée au GT la plus prestigieuse au monde.

58 voitures au départ représentant neuf constructeurs, une vingtaine de candidats à la victoire... L'édition 2021 des 24 Heures de Spa, qui a repris sa place au cœur de l'été après une édition automnale en 2020, s'annonce à nouveau très indécise.

Depuis le début de la semaine, pourtant, un équipage se montre particulièrement véloce : celui de la Mercedes-AMG GT3 #88 de l'équipe française Akka ASP emmenée par l'Italien Raffaele Marciello, auteur de sa deuxième pole position consécutive à Spa.

Mais Mercedes, qui a signé les trois dernières pole positions ici, n'a plus gagné cette course depuis 2013... alors que Porsche, grâce à sa très fiable et performante 911 GT3-R, reste sur deux victoires.

Depuis l'avènement de l'ère GT3 en 2011, les voitures allemandes ont remporté toutes les éditions des 24 Heures de Spa, et n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires : une seule "non allemande" s'est offert un podium, la Bentley Continental GT3, deuxième en 2017 !

La surprise viendra-t-elle de Lamborghini, de Ferrari, voire de l'Aston Martin ou de la McLaren de pointe ? Réponse dimanche sur le coup de 16H30...