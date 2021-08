La 73ème édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps a débuté samedi sur le coup de 16h30. La RTBF vous propose de vivre en direct vidéo intégral la course exclusivement réservée au GT la plus prestigieuse au monde.

Des 58 voitures au départ (représentant neuf constructeurs), elles ne sont plus qu'une petite quarantaine encore en course.

Mais l'édition 2021 des 24 Heures de Spa, qui a repris sa place au cœur de l'été après une version automnale en 2020, est à nouveau très indécise...

Alors qu'on n'est désormais plus qu'à quelques heures de l'arrivée, la bagarre pour la victoire fait rage entre la Ferrari 488 GT3 #51 de l'équipe Iron Lynx et l'Audi R8 LMS GT3 #32 de l'équipe WRT, pourtant partie depuis la... 54ème position sur la grille de départ ! La voiture des Belges Dries Vanthoor, Charles Weerts et du Sud-Africain Kelvin van der Linde ne pointent qu'à une poignée de secondes de la Ferrari de tête.

La Mercedes-AMG GT3 #88 de l'équipe française Akka ASP emmenée par l'Italien Raffaele Marciello, auteur de sa deuxième pole position consécutive à Spa, a pour sa part été contrainte à l'abandon.

Depuis l'avènement de l'ère GT3 en 2011, les voitures allemandes ont remporté toutes les éditions des 24 Heures de Spa, et n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires : une seule "non allemande" s'est offert un podium, la Bentley Continental GT3, deuxième en 2017 !

La surprise viendra-t-elle de Lamborghini, de Ferrari, voire de l'Aston Martin ou de la McLaren de pointe ? Réponse dimanche sur le coup de 16H30...