Les 24 Heures de Spa-Francorchamps, l'une des courses d'endurance les plus prestigieuses au monde, se termineront ce dimanche sur le coup de 16h30. La RTBF vous propose de vivre l'épreuve en direct intégral !

Après des premières heures de course marquées par de nombreuses interruptions (safety car, full course yellow...) causées, notamment, par quelques sorties de route qui ont nécessité diverses interventions pour maintenir les standards de sécurité intacts, et la neutralisation de l'épreuve durant six heures à cause de la pluie en matinée, les prétendants à la victoire restent nombreux.

Alors que l'incertitude règne à moins d'une heure de l'arrivée, il est déjà acquis que Maxime Martin n'ajoutera pas un deuxième succès à son palmarès : son coéquipier britannique Matt Parry est parti à la faute et a endommagé l'arrière de la voiture, ce qui a provoqué l'abandon de l'Aston Martin Vantage N.62. Maxime Soulet (Bentley M-Sport) a lui aussi été obligé de jeter l'éponge.