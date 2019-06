Xavier Siméon sur le podium des 8 Heures d'Oschersleben

Xavier Siméon (Yamaha) a terminé 3e dimanche des 8 Heures d'Oschersleben, en Allemagne, dans la quatrième manche du championnat du monde d'endurance moto. Il était accompagné par l'Allemand Florian Alt et le Français Florian Marino.

Ayant pris le championnat en cours de route à partir des 24 Heures du Mans, Xavier Siméon n'aura attendu que trois courses pour monter pour la première fois sur le podium.

L'équipage qu'il formait avec l'Allemand Florian Alt et le Français Florian Marino a mené une course intelligente et sans faute et a progressivement grimpé dans la hiérarchie pour monter sur la plus petite marche du podium avec quatre tours de retard sur la Honda victorieuse de Josh Hook/Freddy Foray/Mike Di Meglio (Aus/Fra/Fra) et trois tours sur la Kawasaki de Jérémy Guarnoni/David Checa/Erwan Nigon (Fra/Esp/Fra).

Parmi les autres Belges, Bastien Mackels (Kawasaki) a terminé 7e avec les Français Julien Enjolras et Kevin Denis. On notera aussi la 23e position de la Kawasaki d'Alexandre Ayer/Christopher Lequeux/Arnaud De Kimpe (Fra/Bel/Bel) et l'abandon après un problème d'arrivée d'essence pour la Yamaha de Grégory Fastré/Camille Hedellin/Vincent Lonbois (Bel/Fra/Bel).

La dernière manche de la saison 2018/2019 aura lieu à Suzuka, au Japon, pour les célèbres 8 Heures, le 28 juillet.