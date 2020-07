Xavier Siméon: "Pouvoir se battre pour la victoire à chaque course et viser le titre"

"Je suis très content d'être ici parce qu'il y avait beaucoup d'interrogation pour savoir si nous allions encore rouler." Xavier Siméon n'a pas caché sa satisfaction de pouvoir enfin reprendre la compétition ce week-end à l'occasion du Grand Prix d'Espagne de MotoE (moto électrique) sur le circuit de Jerez de la Frontera, jeudi lors de la conférence de presse officielle de présentation de l'épreuve.

"Les essais de hier (mercredi) se sont très bien passés (3e temps à l'issue des trois séances, NDLR). C'est très positif. J'ai changé d'équipe (LCR E-Team) où j'ai été très bien accueilli. C'est très professionnel. Nous sommes très compétitifs, plus que l'an dernier".

Désormais totalement remis de sa blessure encourue le 17 septembre dernier lors des essais privés en vue du Bol d'Or, le pilote belge n'a plus de souci physique. "Mon souci est que je dois aussi disputer la saison d'endurance (au sein de l'équipe française Suzuki Endurance Racing Team, NDLR) et avec le Covid (et la refonte du calendrier, NDLR) je devrai choisir quelle course je pourrai disputer. Le plus important est de pouvoir se battre pour la victoire à chaque course et pour le titre au bout de la saison", a conclu le Bruxellois de 30 ans qui avait terminé 6e du championnat de MotoE (deux podiums) l'an dernier avec le team Reale Avintia Racing.