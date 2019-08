Xavier Siémon monte sur le podium du GP d'Autriche de Moto E

Xavier Siméon (Avintia Esponsorama Racing) a signé son premier podium en Moto E sur Red Bull Ring de Spielberg. Notre compatriote n'a été devancé que par le Français Mike Di Meglio (Marc VDS). Le Britannique Bradley Smith (One Energy Racing) a terminé 3e



Deuxième sur la grille, le Bruxellois a réussi à éviter les pièges sur la piste autrichienne, rendue humide par la pluie. Il se classe deuxième au terme des 5 tours de course.



Ce n'est pas le cas de tout le monde. L'Espagnol Hector Garzo (Tech 3 E-Racing), en lutte pour le podium, s'est montré trop gourmand en voulant aller chercher la victoire. Il a chuté dans le dernier tour. Niki Tuuli (Ajo Moto E), leader du championnat, a fait un tout droit dans le premier tour. Eric Granado, l'équipier de Siméon, a chuté.



Siméon, 7e de la première course de ce championnat au Sachsenring, réalise une bonne opération au championnat. Avec 29 unités, il remonte à la 3e place d'un classement emmené par le vainqueur du jour (41 pts). Smith et ses 36 points sont 2es.