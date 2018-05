Ce week-end, la quatrième manche du championnat du monde des voitures de tourisme (WTCR) pose ses valises à Zandvoort, aux Pays-Bas. Trois Belges sont présents dans le peloton : Denis Dupont (Audi), Benjamin Lessennes (Honda) et Frédéric Vervisch (Audi).

Suivez la course 2 (12h-13h) et la course 3 (16h20-17h30) en direct vidéo sur RTBF.be/sport et Auvio.