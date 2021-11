WTCR Russie : Fred Vervisch vice-champion du monde des voitures de tourisme, Gilles Magnus termine 10e au championnat

Monté deux fois sur le podium ce dimanche à Sotchi, en Russie, le Courtraisien Frédéric Vervisch (Audi) a terminé vice-champion du FIA WTCR, la Coupe du Monde des voitures de tourisme.

Arrivé avec 36 points de retard sur le Français Yann Ehrlacher (Lynk&Co), Vervisch savait qu’il avait besoin d’un concours de circonstances pour coiffer le titre au finish. Dans la Course 1, le pilote de l’équipe belge Comtoyou a terminé à la 3e position alors que Ehrlacher finissait 6e et s’assurait donc un deuxième titre de champion du monde consécutif.

N’ayant plus que la 2e place du championnat à viser en Course 2, Vervisch est parvenu à rester en dehors des problèmes et terminer la saison avec une 2e place dans la dernière course, lui permettant de finir vice-champion à 21 points de Yann Ehrlacher.

De son côté, son coéquipier anversois Gilles Magnus a vécu une dernière manche assez contrastée avec une 4e place en Course 1 avant d’abandonner lors d’un accident au départ de la Course 2. Magnus, qui était déjà assuré du titre en Trophy, le classement réservé aux indépendants, termine donc 10e au championnat.