WTCR : Gilles Magnus s'est fait une place en Tourisme

Gilles Magnus s'est fait une place en WTCR - WTCR - 16/11/2020 Une 5ième place au championnat, meilleur pilote Audi, 4 podiums, 1 pole, le titre de champion chez les débutants... La première saison de Gilles Magnus en WTCR est une réussite. Que de chemin parcouru par cet Anversois.... Fin 2017, Gilles a 18 ans et comme tous les gamins rêvent encore de monoplace et de Formule 1. Inscrit au volant organisé par la Fédération Magnus ne sera pas l'heureux élu cette année là. Loin de se décourager, le jeune pilote persévère et retente sa chance une année plus tard, sur un autre type de voitures, cette fois c'est lui qui est choisi, c'est lui que le RNT, le RACB National Team va essayer d'amener au plus haut niveau. Après une année en TCR Europe, Magnus a profité de la pandémie et d'une coupe du monde qui se déroulait uniquement en Europe pour franchir le pas et défier les meilleurs pilotes tourisme du monde. Ses adversaires, Tarquini, Monteiro, d'anciens de la Formule1 ou des pilotes expérimentés comme le Français Yvan Muller. Mais pas de quoi impressionner Gilles Magnus, à 21 ans le jeune loup se bat portière contre portière avec les meilleurs. Impressionnant pour une première saison dans la discipline de quoi encourager la Fédération à le soutenir encore la saison prochaine Après avoir amené Neuville et Vandoorne au plus haut niveau, la Fédération compte sur Gilles Magnus comme prochain fer de lance, une belle récompense pour l'Anversois qui parvient petit à petit à faire son trou dans le monde impitoyable du sport automobile.