WTCR : Gilles Magnus, le champion du monde amateur qui rêve de devenir professionnel

" C’est bien d’avoir ce titre, on a vraiment dominé ce championnat des indépendants. Je suis vraiment content d’avoir réalisé cet objectif ".

Il y a quelques semaines à Adria en Italie, le jeune Anversois de 22 ans, a décroché le titre de champion chez les indépendants, chez les pilotes qui ne sont pas soutenus par une marque et donc qui ne sont pas professionnels.

C’est la deuxième année consécutive que Gilles Magnus se bagarre avec les meilleurs pilotes de tourisme au monde. Les Muller, Tarquini, Monteiro, sont des vieux de la vieille, des gars bourrés d’expérience qui connaissent toutes les ficelles de la course. Petit à petit, le jeune loup anversois s’est fait sa place dans la discipline. Pour preuve, cette victoire décrochée en Hongrie et ces 3 podiums acquis cette saison.

Autant de bonnes raisons de se lancer dans la bataille et de terminer la saison sur une bonne note.

Aujourd’hui, Magnus, toujours soutenu par le RNT, le RACB National Team, l'équipe nationale de notre Fédération, espère devenir à terme un pilote professionnel, payé pour exercer sa passion, son métier. Quoi de mieux que de briller à Sotchi et de s’illustrer pour le dernier rendez-vous de la saison. Pour l’occasion, son Audi RS 3 LMS noire, jaune, rouge, sera décorée pour fêter les 125 ans du RACB. Il ne reste plus qu’à démarrer le moteur et enclencher la première…

Les qualifications auront lieu ce samedi après-midi, les 2 courses dimanche seront à vivre en direct sur Auvio.